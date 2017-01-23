意大利经济：今年表现料仍疲弱但将稳定增长--央行

路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。

意大利身为欧元区第三大经济体，但逾10年来在区域内表现垫底。根据央行的预测，意大利与区内其它国家之间的差距今年不太可能缩小。

央行季度经济公报称，经工作天数调整的国内生产总值(GDP)去年可能增长了0.9%，2017年料将也是同样的增幅。

“增长风险整体仍偏向下行，”公报称，称意大利银行业情况艰困，并警告称，由于贸易保护主义政策，全球增长或将逊于预期。