意大利经济：今年表现料仍疲弱但将稳定增长--央行

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。
意大利身为欧元区第三大经济体，但逾10年来在区域内表现垫底。根据央行的预测，意大利与区内其它国家之间的差距今年不太可能缩小。
央行季度经济公报称，经工作天数调整的国内生产总值(GDP)去年可能增长了0.9%，2017年料将也是同样的增幅。
“增长风险整体仍偏向下行，”公报称，称意大利银行业情况艰困，并警告称，由于贸易保护主义政策，全球增长或将逊于预期。
本次的预估大致与前次央行在去年7月所做的预测一致，也接近政府的预估。政府预估去年增长率为0.8%，预测2017年增长1.0%，但政府的预估数字未经工作天数调整。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。