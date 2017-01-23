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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 09:18 BJT

《汇市简讯》美元指数下跌，亚洲开盘人气谨慎

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    * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾
向造成压力
    * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0
.1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平
    * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局
    * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1
0日均线上方，则会削弱看空趋势
    * 图表：reut.rs/2jGDBHC(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 张涛)
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