全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘

美元指数 下跌0.2%至100.540。

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗，誓言“美国优先” ，引发投资者忧心贸易保护主义政策。

美国就业、楼市及制造业数据优于预期，增强了美国经济强劲足以承受升息的看法，但金价对这些数据却不为所动。

费城联邦储备银行总裁哈克称，如果就业市场好转且通胀朝向美联储的2%目标靠拢，他预计2017年将会升息三次。

贵金属基金上周流入规模创五个月来单周最大，债券基金则是连续第四周出现增长，因投资者持续对冲“特朗普交易”。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周五持仓较周四增加0.15%至809.15吨。

周五公布的数据显示，俄罗斯央行12月黄金储备量维持不变，为将近两年来首见。(完)

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