《中国已公布新股发行上市日程表》--1月23日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广发证券 1/26 1/24 深 思特奇 300608 1,685.5 16.16 22.98 东方花旗 1/26 1/25 深 晨化股份 300610 2,500 -- -- 中航证券 2/3 1/25 沪 茶花股份 732615 6,000 -- -- 国金证券 2/3 *1/25 沪 上海天洋 732330 1,500 18.19 22.99 中信证券 2/3 1/26 深 高斯贝尔 002848 4,180 -- -- 招商证券 2/6 1/26 深 汇纳科技 300609 2,500 -- -- 安信证券 2/6 *2/7 沪 大千生态 732955 2,175 -- -- 德邦证券 2/9 *2/7 沪 博天环境 732603 4,001 -- -- 中信建投 2/9 *2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 -- -- 东吴证券 2/9 *2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22.92 华融证券 2/13 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 1/23 沪 中国银河 60,000 6.81 7.02 中信证券 中信建投 国泰君安 1/23 深 雄塑科技 7,600 7.04 22.98 广发证券 1/23 深 吉大通信 6,000 5.53 22.99 海通证券 *1/24 深 张家港行 18,076 4.37 14.64 东吴证券 *1/24 沪 集友股份 1,700 15.00 22.97 国海证券 -- 沪 白银有色 69,800 1.78 556.25 中信建投 信达证券 -- 沪 法兰泰克 4,000 7.32 22.88 招商证券 -- 沪 华达科技 4,000 31.18 19.83 中泰证券 -- 深 同兴达 2,400 15.99 22.99 海通证券 -- 沪 正裕工业 2,667 11.63 20.11 广发证券 -- 深 瑞特股份 2,500 13.73 17.35 海通证券 -- 深 会畅通讯 1,800 9.70 22.97 兴业证券 -- 深 飞荣达 2,500 14.82 15.10 国金证券 -- 深 立昂技术 2,570 4.55 22.99 海通证券 -- 沪 数据港 5,265 7.80 22.99 中信建投 -- 沪 百傲化学 3,334 9.24 22.92 申万宏源 -- 沪 奇精机械 2,000 21.13 22.99 国信证券 -- 深 金太阳 2,230 8.36 22.97 申万宏源 -- 沪 德创环保 5,050 3.60 22.97 民生证券 -- 深 盐津铺子 3,100 9.14 22.99 西部证券 -- 深 英联股份 3,000 8.33 22.96 国海证券 -- 沪 镇海股份 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 -- 深 恒锋信息 2,100 9.40 22.97 中泰证券 -- 深 康泰生物 4,200 3.29 22.94 中信建投 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。