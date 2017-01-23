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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 09:36 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月23日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      1/23    沪　　科森科技　732626　　　5,266.67    18.85     20.75    海通证券  1/25
      1/23    沪　　新坐标　　732040　　　 1,500      16.44     22.99    国信证券　1/25
      1/23    深　　拓斯达　　300607       1,812　    18.74     22.98    安信证券　1/25
      1/24    沪　　安正时尚　732839　　　 7,126     *16.78    *22.98    中信证券　1/26
      1/24    沪　　欧派股份　732208　　　 2,021     *24.83    *22.99    广发证券　1/26
      1/24    深　　思特奇　　300608　　　1,685.5　　 16.16     22.98    东方花旗　1/26
      1/25    深　　晨化股份　300610　　　 2,500       --         --     中航证券  2/3
      1/25    沪　　茶花股份　732615　　　 6,000       --         --     国金证券  2/3
     *1/25    沪　　上海天洋　732330　　　 1,500      18.19     22.99    中信证券　2/3
      1/26    深　　高斯贝尔　002848       4,180       --         --     招商证券　2/6
      1/26    深　　汇纳科技　300609　　　 2,500       --         --     安信证券　2/6
     *2/7     沪　　大千生态　732955　　　 2,175       --         --     德邦证券　2/9
     *2/7     沪　　博天环境　732603　　　 4,001       --         --     中信建投　2/9
     *2/7     深　　威星智能　002849　　　2,166.67     --         --     东吴证券　2/9　　
     *2/8     沪　　海峡环保　732817　　　11,250       --         --     兴业证券　2/10     
      2/9     沪　　重庆建工　730939　　　18,150       3.12     22.92    华融证券　2/13         
      
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
     1/23   沪    中国银河 60,000       6.81       7.02    中信证券
                                                                       中信建投  
                                                                       国泰君安 
     1/23　 深　　雄塑科技 　7,600       7.04      22.98    广发证券     
     1/23   深　　吉大通信  6,000       5.53      22.99    海通证券
    *1/24   深    张家港行 18,076       4.37      14.64    东吴证券
    *1/24   沪　　集友股份  1,700      15.00      22.97    国海证券
     --     沪    白银有色 69,800       1.78     556.25    中信建投
                                                                       信达证券  
     --     沪　　法兰泰克  4,000       7.32      22.88    招商证券
     --     沪　　华达科技 　4,000      31.18      19.83    中泰证券 
     --     深　　同兴达    2,400      15.99      22.99    海通证券
     --     沪　　正裕工业  2,667      11.63      20.11    广发证券
     --     深　　瑞特股份  2,500      13.73      17.35    海通证券
     --     深    会畅通讯  1,800       9.70      22.97    兴业证券 
     --     深　　飞荣达　  2,500      14.82      15.10    国金证券
     --     深　　立昂技术  2,570       4.55      22.99    海通证券
     --     沪　　数据港　  5,265       7.80      22.99 　 中信建投
     --     沪　　百傲化学 　3,334       9.24      22.92    申万宏源
     --     沪　　奇精机械 　2,000      21.13      22.99    国信证券
     --     深　　金太阳　  2,230       8.36      22.97    申万宏源
     --     沪　　德创环保  5,050       3.60      22.97    民生证券
     --     深　　盐津铺子  3,100       9.14      22.99    西部证券
     --     深　　英联股份  3,000       8.33      22.96    国海证券  
     --     沪    镇海股份 2,557.63    13.86      22.99    浙商证券
     --     深    恒锋信息  2,100       9.40      22.97    中泰证券
     --     深    康泰生物  4,200       3.29      22.94    中信建投  　     　 
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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