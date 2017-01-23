版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 10:00 BJT

中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微跌，CFETS指数跌至94.72

路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96.
08。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间价  较上日升贬点
                                     数
 人民币                      6.8572           121
 欧元                        7.3509          -279
 日圆                        6.0209          -404
 港元                        0.8839          16.1
 英镑                        8.4934          -109
 澳元                        5.1891            92
 新加坡元                    4.8279           -74
 林吉特                      0.6456           1.6
 泰铢                        5.1438           -31
 韩元                        170.47           -58
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.06，较上日微升0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报95.16，微跌0.28
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.97，微升0.01%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.07，微跌0.3%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。 （完）


 (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐