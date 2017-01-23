金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
有关缺乏弹性和成本上升的担忧，浇灭了人们对伦敦金属交易所(LME)新的系列黄金合约的热情，该交易所或许要寄望监管负担加重的威胁来推动成交。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王颖；审校 张若琪/李婷仪)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。