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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 09:58 BJT

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施

中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。

有关缺乏弹性和成本上升的担忧，浇灭了人们对伦敦金属交易所(LME)新的系列黄金合约的热情，该交易所或许要寄望监管负担加重的威胁来推动成交。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王颖；审校 张若琪/李婷仪)
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