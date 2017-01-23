《美国上市公司业绩公布日程表》--1月23日至1月30日

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透1月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/1/23 BMO MCD.N Q4 2016 麦当劳(McDonalds) 2017/1/23 BMO HAL.N Q4 2016 哈里伯顿(Halliburton) 2017/1/23 AMC ZION.OQ Q4 2016 Zions Bancorp 2017/1/23 AMC YHOO.OQ Q4 2016 雅虎(Yahoo!) 2017/1/24 12:30 VZ.N Q4 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications) 2017/1/24 BMO TRV.N Q4 2016 Travelers Companies Inc 2017/1/24 BMO PLD.N Q4 2016 Prologis Inc 2017/1/24 BMO STX.OQ Q2 2017 希捷(Seagate Technology) 2017/1/24 BMO DD.N Q4 2016 E I du Pont de Nemours and Co 2017/1/24 BMO GLW.N Q4 2016 康宁公司(Corning) 2017/1/24 BMO WAT.N Q4 2016 Waters Corp 2017/1/24 BMO LMT.N Q4 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 2017/1/24 BMO FITB.OQ Q4 2016 Fifth Third Bancorp 2017/1/24 BMO JNJ.N Q4 2016 强生(Johnson & Johnson) 2017/1/24 BMO KMB.N Q4 2016 金佰利(Kimberly-Clark) 2017/1/24 BMO MMM.N Q4 2016 3M Co 2017/1/24 BMO DHI.N Q1 2017 霍顿(D.R. Horton) 2017/1/24 AMC DFS.N Q4 2016 发现金融服务(Discover Financial Services) 2017/1/24 AMC ISRG.OQ Q4 2016 Intuitive Surgical Inc 2017/1/24 AMC TXN.OQ Q4 2016 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 2017/1/24 AMC NAVI.OQ Q4 2016 Navient Corp 2017/1/24 AMC SYK.N Q4 2016 史赛克(Stryker) 2017/1/24 AMC TSS.N Q4 2016 Total System Services Inc 2017/1/24 AMC COF.N Q4 2016 第一资本金融(Capital One Financial) 2017/1/24 AMC CA.OQ Q3 2017 CA Inc 2017/1/25 13:00 ITW.N Q4 2016 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 2017/1/25 13:00 NSC.N Q4 2016 诺福克南方(Norfolk Southern) 2017/1/25 BMO TEL.N Q1 2017 TE Connectivity Ltd 2017/1/25 BMO HES.N Q4 2016 Hess Corp 2017/1/25 BMO STT.N Q4 2016 道富银行 2017/1/25 BMO TXT.N Q4 2016 德事隆(Textron Inc) 2017/1/25 BMO MKC.N Q4 2016 味好美(McCormick) 2017/1/25 BMO PGR.N 2016年12月 前进保险(Progressive) 2017/1/25 BMO UTX.N Q4 2016 联合技术(United Technologies) 2017/1/25 BMO GWW.N Q4 2016 W W Grainger Inc 2017/1/25 BMO ROK.N Q1 2017 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 2017/1/25 BMO HBAN.OQ Q4 2016 Huntington Bancshares Inc 2017/1/25 BMO APH.N Q4 2016 Amphenol Corp 2017/1/25 BMO BA.N Q4 2016 波音(Boeing) 2017/1/25 BMO FCX.N Q4 2016 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan) 2017/1/25 BMO ABT.N Q4 2016 雅培(Abbott Laboratories) 2017/1/25 21:00 FFIV.OQ Q1 2017 F5 Networks Inc 2017/1/25 AMC T.N Q4 2016 美国电话电报公司(AT&T) 2017/1/25 AMC SLG.N Q4 2016 SL Green Realty Corp 2017/1/25 AMC URI.N Q4 2016 United Rentals Inc 2017/1/25 AMC WDC.OQ Q2 2017 西部数据(WD) 2017/1/25 AMC MCK.N Q3 2017 麦克森(McKesson) 2017/1/25 AMC MUR.N Q4 2016 Murphy Oil Corp 2017/1/25 AMC VRTX.OQ Q4 2016 Vertex Pharmaceuticals Inc 2017/1/25 AMC EBAY.OQ Q4 2016 eBay Inc 2017/1/25 AMC CTXSV.OQ Q4 2016 Citrix Systems Inc 2017/1/25 AMC CCI.N Q4 2016 Crown Castle International Corp 2017/1/25 AMC VAR.N Q1 2017 Varian Medical Systems Inc 2017/1/25 AMC QCOM.OQ Q1 2017 高通(Qualcomm) 2017/1/25 AMC LRCX.OQ Q2 2017 科林研发(Lam Research) 2017/1/26 AMC XLNX.OQ Q3 2017 赛灵思(Xilinx) 2017/1/26 NTS GOOGL.OQ Q4 2016 Alphabet Inc 2017/1/26 NTS KLAC.OQ Q2 2017 KLA-Tencor Corp 2017/1/26 11:00 WHR.N Q4 2016 惠而浦(Whirlpool) 2017/1/26 11:30 LUV.N Q4 2016 西南航空(Southwest Airlines) 2017/1/26 11:30 BHI.N Q4 2016 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/1/26 11:55 IVZ.N Q4 2016 Invesco Ltd 2017/1/26 12:00 F.N Q4 2016 福特汽车 2017/1/26 12:00 DOV.N Q4 2016 Dover Corp 2017/1/26 12:30 CAT.N Q4 2016 卡特彼勒(Caterpillar) 2017/1/26(预估) 13:00 HAR.N Q2 2017 哈曼国际工业(Harman International Industries) 2017/1/26 BMO MJN.N Q4 2016 美赞臣(Mead Johnson) 2017/1/26 BMO BMY.N Q4 2016 百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb) 2017/1/26 BMO PX.N Q4 2016 Praxair Inc 2017/1/26 BMO LLL.N Q4 2016 L3 Technologies Inc 2017/1/26 BMO SHW.N Q4 2016 宣伟(Sherwin-Williams) 2017/1/26 BMO SWK.N Q4 2016 史丹利百德(Stanley Black & Decker) 2017/1/26 BMO CMCSA.OQ Q4 2016 康卡斯特(Comcast) 2017/1/26 BMO CELG.OQ Q4 2016 Celgene Corp 2017/1/26 BMO DOW.N Q4 2016 陶氏化学(Dow Chemical) 2017/1/26 BMO ADS.N Q4 2016 Alliance Data Systems Corp 2017/1/26 BMO NOC.N Q4 2016 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman) 2017/1/26 BMO DGX.N Q4 2016 Quest Diagnostics Inc 2017/1/26 BMO RCL.N Q4 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd 2017/1/26 BMO RTN.N Q4 2016 雷神(Raytheon) 2017/1/26 BMO HP.N Q1 2017 Helmerich and Payne Inc 2017/1/26 BMO WRK.N Q1 2017 WestRock Co 2017/1/26 BMO TROW.OQ Q4 2016 T. Rowe Price Group Inc(暂定) 2017/1/26 BMO AEP.N Q4 2016 美国电力(American Electric Power) 2017/1/26 BMO PHM.N Q4 2016 PulteGroup Inc 2017/1/26 BMO BIIB.OQ Q4 2016 Biogen Inc 2017/1/26 BMO PYPL.OQ Q4 2016 PayPal Holdings Inc 2017/1/26 AMC INTC.OQ Q4 2016 英特尔(Intel) 2017/1/26 AMC BCR.N Q4 2016 C R Bard Inc 2017/1/26 AMC MSFT.OQ Q2 2017 微软(Microsoft) 2017/1/26 AMC RHI.N Q4 2016 Robert Half International Inc 2017/1/26 AMC SBUX.OQ Q1 2017 星巴克(Starbucks) 2017/1/26 AMC ETFC.OQ Q4 2016 E*TRADE Financial Corp 2017/1/26 AMC AJG.N Q4 2016 Arthur J Gallagher & Co 2017/1/26 AMC JNPR.N Q4 2016 Juniper Networks Inc 2017/1/26 21:30 EMN.N Q4 2016 伊士曼化学(Eastman Chemical) 2017/1/27 BMO CVX.N Q4 2016 雪佛龙(Chevron) 2017/1/27 BMO BEN.N Q1 2017 Franklin Resources Inc 2017/1/27 BMO HON.N Q4 2016 霍尼韦尔(Honeywell) 2017/1/27 BMO GD.N Q4 2016 通用动力(General Dynamics) 2017/1/27 BMO AAL.OQ Q4 2016 美国航空集团(American Airlines Group) 2017/1/27 BMO NEE.N Q4 2016 NextEra Energy Inc 2017/1/27 BMO APD.N Q1 2017 Air Products and Chemicals Inc 2017/1/27 BMO ABBV.N Q4 2016 艾伯维(AbbVie) 2017/1/27 BMO CL.N Q4 2016 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 2017/1/30(预估) BMO SYY.N Q2 2017 西斯科(Sysco) 2017/1/30 AMC LEG.N Q4 2016 Leggett & Platt 2017/1/30 AMC PFG.N Q4 2016 信安金融集团 2017/1/30 AMC UDR.N Q4 2016 UDR Inc 2017/1/30(预估) AMC MAT.OQ Q4 2016 美泰儿(Mattel) 2017/1/30 AMC GGP.N Q4 2016 General Growth Properties Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选