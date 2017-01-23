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市场报道 | 2017年 1月 23日 星期一 09:55 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月23日至1月30日

路透1月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美
国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
 公布日期            公布时间   公司代码       业绩季度及公司名称
 2017/1/23           BMO        MCD.N          Q4 2016 麦当劳(McDonalds)
 2017/1/23           BMO        HAL.N          Q4 2016 哈里伯顿(Halliburton)
 2017/1/23           AMC        ZION.OQ        Q4 2016 Zions Bancorp 
 2017/1/23           AMC        YHOO.OQ        Q4 2016 雅虎(Yahoo!)
 2017/1/24           12:30      VZ.N           Q4 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications)
 2017/1/24           BMO        TRV.N          Q4 2016 Travelers Companies Inc 
 2017/1/24           BMO        PLD.N          Q4 2016 Prologis Inc 
 2017/1/24           BMO        STX.OQ         Q2 2017 希捷(Seagate Technology)
 2017/1/24           BMO        DD.N           Q4 2016 E I du Pont de Nemours and Co 
 2017/1/24           BMO        GLW.N          Q4 2016 康宁公司(Corning)
 2017/1/24           BMO        WAT.N          Q4 2016 Waters Corp 
 2017/1/24           BMO        LMT.N          Q4 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin)
 2017/1/24           BMO        FITB.OQ        Q4 2016 Fifth Third Bancorp 
 2017/1/24           BMO        JNJ.N          Q4 2016 强生(Johnson & Johnson)
 2017/1/24           BMO        KMB.N          Q4 2016 金佰利(Kimberly-Clark)
 2017/1/24           BMO        MMM.N          Q4 2016 3M Co 
 2017/1/24           BMO        DHI.N          Q1 2017 霍顿(D.R. Horton)
 2017/1/24           AMC        DFS.N          Q4 2016 发现金融服务(Discover Financial Services)
 2017/1/24           AMC        ISRG.OQ        Q4 2016 Intuitive Surgical Inc 
 2017/1/24           AMC        TXN.OQ         Q4 2016 德州仪器(德仪)(Texas Instruments)
 2017/1/24           AMC        NAVI.OQ        Q4 2016 Navient Corp 
 2017/1/24           AMC        SYK.N          Q4 2016 史赛克(Stryker)
 2017/1/24           AMC        TSS.N          Q4 2016 Total System Services Inc 
 2017/1/24           AMC        COF.N          Q4 2016 第一资本金融(Capital One Financial)
 2017/1/24           AMC        CA.OQ          Q3 2017 CA Inc 
 2017/1/25           13:00      ITW.N          Q4 2016 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works)
 2017/1/25           13:00      NSC.N          Q4 2016 诺福克南方(Norfolk Southern)
 2017/1/25           BMO        TEL.N          Q1 2017 TE Connectivity Ltd 
 2017/1/25           BMO        HES.N          Q4 2016 Hess Corp 
 2017/1/25           BMO        STT.N          Q4 2016 道富银行
 2017/1/25           BMO        TXT.N          Q4 2016 德事隆(Textron Inc)
 2017/1/25           BMO        MKC.N          Q4 2016 味好美(McCormick)
 2017/1/25           BMO        PGR.N          2016年12月 前进保险(Progressive)
 2017/1/25           BMO        UTX.N          Q4 2016 联合技术(United Technologies)
 2017/1/25           BMO        GWW.N          Q4 2016 W W Grainger Inc 
 2017/1/25           BMO        ROK.N          Q1 2017 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)
 2017/1/25           BMO        HBAN.OQ        Q4 2016 Huntington Bancshares Inc 
 2017/1/25           BMO        APH.N          Q4 2016 Amphenol Corp 
 2017/1/25           BMO        BA.N           Q4 2016 波音(Boeing)
 2017/1/25           BMO        FCX.N          Q4 2016 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan)
 2017/1/25           BMO        ABT.N          Q4 2016 雅培(Abbott Laboratories)
 2017/1/25           21:00      FFIV.OQ        Q1 2017 F5 Networks Inc 
 2017/1/25           AMC        T.N            Q4 2016 美国电话电报公司(AT&T)
 2017/1/25           AMC        SLG.N          Q4 2016 SL Green Realty Corp 
 2017/1/25           AMC        URI.N          Q4 2016 United Rentals Inc 
 2017/1/25           AMC        WDC.OQ         Q2 2017 西部数据(WD)
 2017/1/25           AMC        MCK.N          Q3 2017 麦克森(McKesson)
 2017/1/25           AMC        MUR.N          Q4 2016 Murphy Oil Corp 
 2017/1/25           AMC        VRTX.OQ        Q4 2016 Vertex Pharmaceuticals Inc 
 2017/1/25           AMC        EBAY.OQ        Q4 2016 eBay Inc 
 2017/1/25           AMC        CTXSV.OQ       Q4 2016 Citrix Systems Inc 
 2017/1/25           AMC        CCI.N          Q4 2016 Crown Castle International Corp 
 2017/1/25           AMC        VAR.N          Q1 2017 Varian Medical Systems Inc 
 2017/1/25           AMC        QCOM.OQ        Q1 2017 高通(Qualcomm)
 2017/1/25           AMC        LRCX.OQ        Q2 2017 科林研发(Lam Research)
 2017/1/26           AMC        XLNX.OQ        Q3 2017 赛灵思(Xilinx)
 2017/1/26           NTS        GOOGL.OQ       Q4 2016 Alphabet Inc 
 2017/1/26           NTS        KLAC.OQ        Q2 2017 KLA-Tencor Corp 
 2017/1/26           11:00      WHR.N          Q4 2016 惠而浦(Whirlpool)
 2017/1/26           11:30      LUV.N          Q4 2016 西南航空(Southwest Airlines)
 2017/1/26           11:30      BHI.N          Q4 2016 贝克休斯(Baker Hughes)
 2017/1/26           11:55      IVZ.N          Q4 2016 Invesco Ltd 
 2017/1/26           12:00      F.N            Q4 2016 福特汽车
 2017/1/26           12:00      DOV.N          Q4 2016 Dover Corp 
 2017/1/26           12:30      CAT.N          Q4 2016 卡特彼勒(Caterpillar)
 2017/1/26(预估)     13:00      HAR.N          Q2 2017 哈曼国际工业(Harman International Industries)
 2017/1/26           BMO        MJN.N          Q4 2016 美赞臣(Mead Johnson)
 2017/1/26           BMO        BMY.N          Q4 2016 百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb)
 2017/1/26           BMO        PX.N           Q4 2016 Praxair Inc 
 2017/1/26           BMO        LLL.N          Q4 2016 L3 Technologies Inc 
 2017/1/26           BMO        SHW.N          Q4 2016 宣伟(Sherwin-Williams)
 2017/1/26           BMO        SWK.N          Q4 2016 史丹利百德(Stanley Black & Decker)
 2017/1/26           BMO        CMCSA.OQ       Q4 2016 康卡斯特(Comcast)
 2017/1/26           BMO        CELG.OQ        Q4 2016 Celgene Corp 
 2017/1/26           BMO        DOW.N          Q4 2016 陶氏化学(Dow Chemical)
 2017/1/26           BMO        ADS.N          Q4 2016 Alliance Data Systems Corp 
 2017/1/26           BMO        NOC.N          Q4 2016 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)
 2017/1/26           BMO        DGX.N          Q4 2016 Quest Diagnostics Inc 
 2017/1/26           BMO        RCL.N          Q4 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd 
 2017/1/26           BMO        RTN.N          Q4 2016 雷神(Raytheon)
 2017/1/26           BMO        HP.N           Q1 2017 Helmerich and Payne Inc 
 2017/1/26           BMO        WRK.N          Q1 2017 WestRock Co 
 2017/1/26           BMO        TROW.OQ        Q4 2016 T. Rowe Price Group Inc(暂定)
 2017/1/26           BMO        AEP.N          Q4 2016 美国电力(American Electric Power)
 2017/1/26           BMO        PHM.N          Q4 2016 PulteGroup Inc 
 2017/1/26           BMO        BIIB.OQ        Q4 2016 Biogen Inc 
 2017/1/26           BMO        PYPL.OQ        Q4 2016 PayPal Holdings Inc 
 2017/1/26           AMC        INTC.OQ        Q4 2016 英特尔(Intel)
 2017/1/26           AMC        BCR.N          Q4 2016 C R Bard Inc 
 2017/1/26           AMC        MSFT.OQ        Q2 2017 微软(Microsoft)
 2017/1/26           AMC        RHI.N          Q4 2016 Robert Half International Inc 
 2017/1/26           AMC        SBUX.OQ        Q1 2017 星巴克(Starbucks)
 2017/1/26           AMC        ETFC.OQ        Q4 2016 E*TRADE Financial Corp 
 2017/1/26           AMC        AJG.N          Q4 2016 Arthur J Gallagher & Co 
 2017/1/26           AMC        JNPR.N         Q4 2016 Juniper Networks Inc 
 2017/1/26           21:30      EMN.N          Q4 2016 伊士曼化学(Eastman Chemical)
 2017/1/27           BMO        CVX.N          Q4 2016 雪佛龙(Chevron) 
 2017/1/27           BMO        BEN.N          Q1 2017 Franklin Resources Inc 
 2017/1/27           BMO        HON.N          Q4 2016 霍尼韦尔(Honeywell)
 2017/1/27           BMO        GD.N           Q4 2016 通用动力(General Dynamics)
 2017/1/27           BMO        AAL.OQ         Q4 2016 美国航空集团(American Airlines Group)
 2017/1/27           BMO        NEE.N          Q4 2016 NextEra Energy Inc 
 2017/1/27           BMO        APD.N          Q1 2017 Air Products and Chemicals Inc 
 2017/1/27           BMO        ABBV.N         Q4 2016 艾伯维(AbbVie)
 2017/1/27           BMO        CL.N           Q4 2016 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive)
 2017/1/30(预估)     BMO        SYY.N          Q2 2017 西斯科(Sysco)
 2017/1/30           AMC        LEG.N          Q4 2016 Leggett & Platt 
 2017/1/30           AMC        PFG.N          Q4 2016 信安金融集团
 2017/1/30           AMC        UDR.N          Q4 2016 UDR Inc 
 2017/1/30(预估)     AMC        MAT.OQ         Q4 2016 美泰儿(Mattel)
 2017/1/30           AMC        GGP.N          Q4 2016 General Growth Properties Inc 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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