台湾货币市场：春节资金需求显现短率稳中透升，短票和RP利率走扬

* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开的比较高，跨年利率拉升至0.43%。 〞虽然剩没几天，缺口也不大，还是要小心，钱先安排好再说。〞前述大型票券资调人 员说。 本地时间 12:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.411 31.533 台湾加权股价指数<.TWII 9,424.65 9,331.46 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.170% 0.173-0.250% --一周拆款利率区间 0.171-0.400% 0.173-0.350% --两周拆款利率区间 0.200-0.420% 0.173-0.420% --三周拆款利率区间 0.400-0.450% 0.200-0.420% **短票利率走扬** 短票方面，票券商指出，今天市场资金明显趋于紧俏，利率随之走扬，部分银行跨农历 年利率甚至开高到0.45%。 他们表示，今天一大早大家都感受到资金变紧了，并把利率往上拉，尽管缺口不大，但 距离农历春节长假仅剩四个交易日，大家都不敢掉以轻心。 〞今天比较紧一点，情况不太美好，缺口不大，但还是有一点危险。〞一大型票券商交 易员说。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.33%，上日则在0.30-0.33%；而跨农 历年的自保短票利率承作利率主要在0.38-0.44%，少数在0.45%，上日则在0.38-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.395%，区间在0.34-0.42%， 成交量为182.76亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.27-0.42%，成交金额95.57 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.397%，利率区间在 0.29-0 .43%，成交量为100.75亿台币；前日加权平均利率在0.397%，区间在0.38-0.48%，成交金额 59.82亿台币。 今日到期央行定存单金额4,004亿台币；发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单总计9,047亿台币；余日分别为周二2,070亿、周三1,234.50及周四 1,738.50亿。 拆款中心资料 显示，修正后上周五银行超额准备为844亿台币，累计至周日超额 准备为9,682亿台币、加计前期1%的超额准备1兆1,336亿台币。 **RP利率上扬** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，受到多档国际债交割影响，今天市场资金 趋紧，投信和寿险基金赎回进一步增多，银行体系资金偏紧，带动利率走高。 〞利率有上来一点点，有人可能会要更高的利率，情况有点凶险。〞一大型证券商交易 员说。 而在票券商方面，交易员称，今天投信公司普遍回钱，资金略偏紧，利率跟着走扬。 〞资金好像有点紧喔，缺口要靠拆款补强。〞一大型票券商交易员说。 今天发行的债有：财政部发行五年期公债共250亿台币、凯基银行发行30年期公司债金 额2亿美元、Natixis发行30年期美元计价债券共1.45亿美元、Natixis发行30年期美元计价 债券4.88亿美元、National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券共1.97亿 美元、Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券5.50 亿美元；及Santander International Products, PLC发行30年期美元计价债券4亿美元。 明日交割的债券则有：财政部将发行91天期国库券，金额暂订300亿台币、中国输出入 银行发行金融债券40亿台币、法商东方汇理银行发行15年期美元计价金融债共4.42亿美元、 台北富邦银行发行30年期美元计价金融债2亿美元、台北富邦银行发行30年期美债计价金融 债2亿美元、BBVA Global Markets B.V.发行30年期债券0.65亿美元，以及The Bank of Tok yo-Mitsubishi UFJ, Ltd.发行30年期债券3.03亿美元。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.33%，上日则在0.32%；公司债附 买回利率落在0.43%，上日则在0.42%；跨农历年后公债主要成交在0.35-0.37%，上日则在0. 35%；公司债主要落在0.45-0.47%，上日在0.44-0.45%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，上 日在0.23-0.27%；而跨农历年后公债参考利率在0.30%，上日在0.30-0.33%；公司债利率主 要成交在0.32-0.35%，上日亦同。(完) (审校 杨淑祯)