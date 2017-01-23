台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
交易员称，周二是农历春节假期前最后一个债市交易日，但不少交易商已提前封关，有些交易至上周五，也有部分交易商在今日封关。目前美10年期公债殖利率升至2.47%，各方仍密切关注美国新总统特朗普的新政以及对债市影响。
〞美债在2.50%好像有点支撑，不会过，〞一位大型证券商交易员说。
他们认为，台债虽然也受美债影响，但农历年长假在即，不少交易商提前休市，成交量降至低档。估计要等农历年后新春开红盘，成交疏落的情况才会有所反转。
美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 指标10年期公债 收益率升至2.47%，稍早触及1月3日来最高的2.51%，从周二触及的低位2.31%反弹。
交易员预估今天106/2主要的交投区间暂看0.82-0.85%。
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--美国债市：公债收益率下滑，特朗普就职演说高举民粹主义大旗 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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