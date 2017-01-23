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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 10:36 BJT

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。

该笔贷款包括4.3亿坡元(3亿美元)离岸部分和4亿元人民币(5,800万美元)在岸部分。

中国银行新加坡分行、星展银行、恒生银行与马来亚银行新加坡分行为牵头行、簿记行和交易协调人。此项交易于本月稍早签署。

南洋商业银行和招商银行新加坡分行作为牵头行参贷，中国工商银行新加坡分行担任主办行。

在离岸贷款部分，招商银行、恒生银行与南洋商业银行以美元承贷，其余银行为坡元承贷。

除招商银行外的所有参贷行均参与在岸贷款部分。这部分贷款已于周三被提取。

离岸部分贷款于周五被提取，其中分为1.8亿坡元等值两年期贷款、1.892亿坡元三年期贷款和6,080万坡元四年期贷款。

离岸贷款中有2.42亿坡元贷款，其余为美元贷款。

在岸贷款期限为4.5年，将分九次每半年不等额偿还：0.5%(第1-8次)和96%(第九次)，没有宽限期。

IFR于1月14日报导称，大信商用信托的1.46亿坡元首次公开发行(IPO)，将是今年在新加坡的首宗新股上市。该交易吸引了大量投资者，由广东省中山市的三处零售资产提供担保。新股于1月19日挂牌。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
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