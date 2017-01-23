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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 10:02 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑亚洲早盘波动，之后横向整理

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    * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无
重要消息
    * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪
    * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：reut.rs/2jGEwaQ
    * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈
中性
    * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位
    * 图表：reut.rs/2jGvydN (完)
    
  
 (编译 王琛；审校 徐文焰)
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