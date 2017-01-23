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市场报道 | 2017年 1月 23日 星期一 11:58 BJT

更正-背景资料：历届美国总统宣誓就职当日的美股表现一览

(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段
和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内
数据一致)
    路透1月20日 - 自标准普尔500指数 于1957年问世以来，美国
股市在总统权力交接当日的表现大多不怎么样。
    
    但周五市场的表现却反其道而行之，也就是特朗普从奥巴马手中接过
权柄、宣誓就任为美国第45任总统后，标准普尔500指数当日居然收高0.3
4%，道琼工业指数和纳斯达克综合股价指数也分别收高0.48%和0.28%。
    
    上一次在总统宣誓就职日标普500指数或道指出现上涨，还要追溯到1
961年1月20日，当时约翰·肯尼迪接任艾森豪威尔成为美国总统。当天的
标普500指数上涨0.32%，道琼工业指数上涨了0.31%。那时还没有纳斯达
克综合股价指数。
    
    标普500指数是在艾森豪威尔任期内推出的，该指数在总统权力交接
日的跌幅中值为0.4%，平均跌幅为1.04%。而道指的跌幅中值为0.46%，平
均值为0.99%。

    纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月推出以来，在新总统宣
誓就职的日子里，该指数上涨的次数超一半。从1974年福特就任总统算起
，在七个总统权力更迭的日子里，纳斯达克指数涨跌幅中值为上涨0.04%
，但平均值为下跌1.02%，主要归因于奥巴马上任首日该指数重挫5.79%。
    
    下表为从艾森豪威尔起，历任美国新总统就职当天美国股市三大股指
涨跌幅(%)情况，其中不包括第二届任期就职当天股市表现。
    
    总统              年份  标普500指数  道琼工业指数  纳斯达克
指数
    特朗普            2017     +0.34        +0.48         +0.28
    奥巴马            2009     -5.28        -4.01         -5.79
    小布什(*)         2001       --           --            --
    克林顿            1993     -0.40        -0.43         +0.09
    老布什            1989     -0.09        -0.17         +0.15
    里根              1981     -2.02        -2.09         -1.42
    卡特              1977     -0.85        -1.00         -0.48
    福特(**)          1974     -0.87        -0.97         +0.04
    尼克松            1969     -0.33        -0.46           --
    约翰逊(***)       1963     -2.81        -2.89           --
    肯尼迪            1961     +0.32        +0.31           --
    艾森豪威尔(
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