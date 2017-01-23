更正-背景资料：历届美国总统宣誓就职当日的美股表现一览

(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段 和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内 数据一致) 路透1月20日 - 自标准普尔500指数 于1957年问世以来，美国 股市在总统权力交接当日的表现大多不怎么样。 但周五市场的表现却反其道而行之，也就是特朗普从奥巴马手中接过 权柄、宣誓就任为美国第45任总统后，标准普尔500指数当日居然收高0.3 4%，道琼工业指数和纳斯达克综合股价指数也分别收高0.48%和0.28%。 上一次在总统宣誓就职日标普500指数或道指出现上涨，还要追溯到1 961年1月20日，当时约翰·肯尼迪接任艾森豪威尔成为美国总统。当天的 标普500指数上涨0.32%，道琼工业指数上涨了0.31%。那时还没有纳斯达 克综合股价指数。 标普500指数是在艾森豪威尔任期内推出的，该指数在总统权力交接 日的跌幅中值为0.4%，平均跌幅为1.04%。而道指的跌幅中值为0.46%，平 均值为0.99%。 纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月推出以来，在新总统宣 誓就职的日子里，该指数上涨的次数超一半。从1974年福特就任总统算起 ，在七个总统权力更迭的日子里，纳斯达克指数涨跌幅中值为上涨0.04% ，但平均值为下跌1.02%，主要归因于奥巴马上任首日该指数重挫5.79%。 下表为从艾森豪威尔起，历任美国新总统就职当天美国股市三大股指 涨跌幅(%)情况，其中不包括第二届任期就职当天股市表现。 总统 年份 标普500指数 道琼工业指数 纳斯达克 指数 特朗普 2017 +0.34 +0.48 +0.28 奥巴马 2009 -5.28 -4.01 -5.79 小布什(*) 2001 -- -- -- 克林顿 1993 -0.40 -0.43 +0.09 老布什 1989 -0.09 -0.17 +0.15 里根 1981 -2.02 -2.09 -1.42 卡特 1977 -0.85 -1.00 -0.48 福特(**) 1974 -0.87 -0.97 +0.04 尼克松 1969 -0.33 -0.46 -- 约翰逊(***) 1963 -2.81 -2.89 -- 肯尼迪 1961 +0.32 +0.31 -- 艾森豪威尔(