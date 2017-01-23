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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 10:08 BJT

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股

路透香港1月23日 - 中国城市商业银行--青岛银行 称，拟发行总额最多145亿元人民币二级资本债券及境外优先股。

据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

至于境外非公开发行优先股的总规模不超过8,000万股，募资最多80亿元，用于补充其他一级资本。

上述两项建议均须股东大会批准。

青岛银行上月称，已就首次公开发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料，并获中国证监会受理。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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