香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透香港1月23日 - 中国城市商业银行--青岛银行 称，拟发行总额最多145亿元人民币二级资本债券及境外优先股。
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
至于境外非公开发行优先股的总规模不超过8,000万股，募资最多80亿元，用于补充其他一级资本。
上述两项建议均须股东大会批准。
青岛银行上月称，已就首次公开发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料，并获中国证监会受理。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。