台湾汇市：台币盘初升逾1角，因亚币普遍上扬且股市走高

路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。

他们称，台北外汇开盘一小时成交量为1.75亿美元，交投略大于上日同时段的1.39亿美元，外资保管行卖出美元的同时，进口商也在31.400附近捡便宜，使得汇价在31.400附近僵持。

〞股市快封关(交易至24日)了还上涨，有点意外，可能是热钱要停泊吧。〞一银行交易主管说。

本地时间10:39，台币兑美元报31.400，上日收报31.533；韩元兑美元 报1,166.9，上日收在1,169.2；台股 涨0.87%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.318/31.359，上日收在31.469。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.400-31.500。

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