台湾汇市：台币盘初升逾1角，因亚币普遍上扬且股市走高

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
他们称，台北外汇开盘一小时成交量为1.75亿美元，交投略大于上日同时段的1.39亿美元，外资保管行卖出美元的同时，进口商也在31.400附近捡便宜，使得汇价在31.400附近僵持。
〞股市快封关(交易至24日)了还上涨，有点意外，可能是热钱要停泊吧。〞一银行交易主管说。
本地时间10:39，台币兑美元报31.400，上日收报31.533；韩元兑美元 报1,166.9，上日收在1,169.2；台股 涨0.87%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.318/31.359，上日收在31.469。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.400-31.500。
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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