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货币新闻 | 2017年 1月 23日 星期一 10:48 BJT

芝加哥期市：玉米自六个月高点回落，出口需求抑制跌势

以下为0155GMT报价
 合约         价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                     动均值   
 CBOT小麦     428.25   0.00    +0.00%   +1.12%       415.39   58
 CBOT玉米     369.25   -0.50   -0.14%   +0.82%       357.36   75
 CBOT大豆     1064.00  -3.50   -0.33%   -0.58%       1029.51  68
 CBOT稻米     9.89     $0.07   +0.71%   +0.56%       $9.76    64
 WTI原油      53.28    $0.06   +0.11%   +3.72%       $52.48   58
 汇率                                                         
 欧元/美元    $1.074   $0.004  +0.35%   +0.68%                
 美元/澳元    0.7565   0.001   +0.16%   +0.09%                
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

  
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>    

 (编译 孙国玉/龚芳; 审校 张涛/李爽)
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