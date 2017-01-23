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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 10:25 BJT

韩国金融市场：韩元韩股均小幅上扬，因特朗普就任后美元走软

近中午时分，外资买超韩股。
    
    三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而
非这款手机的软件或硬件问题。 
    
    但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。
    
    SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。
    
    下跌和上涨个股分别有433支和357支。
    
    三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。
    
                                 0200GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,167.0       1,169.2
    日圆/韩元       10.2663/12       10.2416
    韩国公债期货 *          109.57        109.54
    韩国综合股价指数     2,071.79      2,065.61
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (编译 王颖/郑茵/张若琪 审校 徐文焰/王兴亚/李爽)
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