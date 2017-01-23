《路透晚报》--1月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：把改善供给侧结构作主攻方向，推动经济向高质量发展--习近平

中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

--中国经济：今年继续保持外贸回稳向好，实施积极进口政策--商务部

中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。

--中国农业：今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委

中国国家发改委表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。

--中国财政：优先保障民生投入，提高国有资本经营调入一般预算比例--财政部

中国财政部日前发布通知称，在当前经济下行压力较大、财政收入增速放缓的情况下，优先保障民生投入,并取消一般公共预算中以收定支的规定，提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，统筹用于保障基本民生。

--中国财政：2016年财政收入同比增长4.5%，支出增长6.4%--财政部

中国财政部公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。

--中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华

中国官方媒体--新华社发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。

--中国就业：2016年末城镇登记失业率4.02%，今年就业总量压力依然较大--人社部

中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。

--中国经济：发改委核准宁夏自治区宁东至甜水堡公路项目，总投资69亿元

为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。

--中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局

中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。

--台湾数据：12月季调失业率3.82%，创14个月低位--主计总处

台湾主计总处公布，12月经季节调整后失业率为3.82%，是14个月的新低，前低是2015年10月的3.81%。至于2016年全年失业率是3.92%。

【金融】

--中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2

中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。

--中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华

据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元逆回购，单日净回笼100亿

中国央行公开市场今日进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期200亿元。据此计算，单日净回笼100亿元。

--中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性

中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。

--中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜

中国银行间债市现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。

--中国货币市场：跨年需求仍旺但资金整体宽松，公开市场顺势转净回笼

中国银行间市场资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过从资金价格走低来看流动性压力不大。

--新债招标：进出口行一年新发债利率3.04%，三年增发3.5252%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行下午招标的一年固息新发债，中标利率为3.04%；同时招标增发的三年固息债，中标收益率3.5252%，两期债投标倍数分别为3.48倍和3.75倍。

--中国债市：2016年发债量同比增五成但增速下降，收益率曲线上移--央行

中国央行周日公布的数据显示，2016年债券发行规模同比增长54.2%，但增速较上年降低42.4个百分点；银行间市场成交量亦同比增长33.6%，但货币市场利率中枢上行，债券收益率曲线整体上移。

【外汇】

--中国汇市：美指回调人民币大幅收升，逢低购汇致午后涨幅收窄

人民币兑美元即期大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数升至94.87

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微跌，CFETS指数跌至94.72

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96.08。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收升，央行资金投放力度加大提振短期市场情绪

中国股市沪综指收升，连续第二日上涨。分析师表示，央行资金投放力度有所加大，提振短期市场情绪，但大盘冲高后仍遇一定阻力，临近春节长假，投资者交易意愿偏淡，料本周大盘仍以盘整修复走势为主。

--《独家新闻》中国悄然搁置推出上海原油期货合约计划--消息

五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。

--中国基金：四季报显示公募基金大举换防核心蓝筹，TMT吸引力下降--报载

据上海证券报报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。

--中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金

中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。

--中国个股：鹏博士拟定增募资至多60亿元，用于基础网络和新媒体平台投资

中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。

--钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩

几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。

--香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股

青岛银行称，拟发行总额最多145亿元人民币二级资本债券及境外优先股。其中，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种；境外非公开发行优先股的总规模不超过8,000万股，募资最多80亿元。

--香港个股：中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份，总对价58亿元

中国中远海运控股股份有限公司周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。

--中港个股：中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元

中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。

--台湾个股：鸿海在美国兴建显示器厂的投资将超70亿美元--董事长