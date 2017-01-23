中国财政：优先保障民生投入，提高国有资本经营调入一般预算比例--财政部

路透北京1月23日 - 中国财政部日前发布通知称，在当前经济下行压力较大、财政收入增速放缓的情况下，优先保障民生投入,并取消一般公共预算中以收定支的规定，提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，统筹用于保障基本民生。

刊登在财政部官网的通知称，保障基本民生支出存在财力缺口的地区，原则上不得安排建设性支出，对已安排的建设性支出也要调整压缩用于弥补基本民生支出缺口。

“加大各类财政资金的整合力度，加快整合政策目标相似、投入方向类同、管理方式相近的专项资金，提高经费统筹力度。取消一般公共预算中以收定支的规定，提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，统筹用于保障基本民生。”通知称。

根据经济社会发展水平和财力状况，合理界定基本民生范围，将财政资金重点用于保障基本民生，基本民生也要坚持量力而行，并积极引导社会资本参与。

通知称，加快盘活财政存量资金，整合相同领域财政资金，推进财政资金统筹使用，提高基层财政部门落实基本民生政策的财力水平。一般性转移支付要优先保障基本民生支出。

合理分配和使用民生类专项资金。各级财政部门在编制专项转移支付预算时，要优先保障基本民生支出，确保不留缺口。在分配资金时，要坚持“雪中送炭”，把握好资金分配的优先次序，适当加大对财力薄弱、困难地区的支持力度，重点向困难人口多、保障基本民生支出压力大的地区倾斜。

加大对资源能源型困难地区财政支持力度。中央财政继续增加阶段性财力补助规模，并统筹均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等，加大对资源能源型困难地区的财力补助力度，支持相关省市统筹做好基本民生保障工作。

统筹盘活各类财政资金加大基本民生保障。有效盘活财政存量资金，将长期沉淀闲置以及短期内不需使用的财政资金及时调整用于保障基本民生。压减一般性支出用于基本民生保障。

认真做好“去产能”人员安置工作。中央财政继续安排工业企业结构调整专项奖补资金，对化解钢铁、煤炭行业过剩产能中产生的人员安置费用予以适当奖补，由地方统筹安排使用。地方财政部门要会同有关部门，结合本地实际，综合运用企业内部挖潜、转岗就业创业、公益性岗位托底等渠道做好相关人员安置，保证分流安置人员的基本生活和相关权益。