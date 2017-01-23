版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 11:47 BJT

中国货币市场：跨年需求仍旺但资金整体宽松，公开市场顺势转净回笼

路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日
净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过
从资金价格走低来看流动性压力不大。
  
    “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)，
”北京一银行交易员称。
    
    华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是
春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。
    
    中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20
0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投
放11,900亿元，创历史新高。 

    中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商
业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相
同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 
        
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价：   
 北京时间 11:21                     今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                       
 质押式回购加权平均利率                                        
  其中:隔夜                           2.1230   2.0924     +3.06
      七天                            2.4378   2.5151     -7.73
      14天                            2.9046   3.0678    -16.32
 上海证交所质押式回购利率                                      
  其中:隔夜                           5.6150   6.2050    -59.00
      七天                            7.9000   7.3050    +59.50
      14天                            4.1350   3.3100    +82.50
 回购定盘利率                                                  
  其中:隔夜                           2.1100   2.3700    -26.00
      七天                            2.5500   3.0000    -45.00
      14天                            3.3000   3.1000    +20.00
 Shibor                                                        
  其中:隔夜                           2.1750   2.1890     -1.40
      七天                            2.6370   2.6070     +3.00
      三个月                          3.8401   3.8301     +1.00
  
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐