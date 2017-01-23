澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限

这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。

“我们认为，在美国新政府的促通胀经济政策得以确认前，美元上档将受限于12月底所及的高点，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇市策略师Joseph Capurso称。

投资人还静待周三公布的澳洲第四季通胀数据，以寻求进一步线索。

澳元/新西兰元 跌0.3%，但仍接近两个月高位。

新西兰元/美元 上涨0.5%至0.7200，距上周所及的一个月高点0.7225不远。新西兰元1月迄今累计涨3.7%，可望创下去年6月以来单月最佳表现。

新西兰本周亦将公布第四季通胀数据。(完)

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