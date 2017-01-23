中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜

路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。

交易员指出，在央行通过临时流动性便利为节前资金面输血后，流动性应能平稳度过考验，不过考虑到这一流动性支持“临时性”的特征，市场对其期待也相当有限，目前情绪整体偏弱的局面料仍将持续。

“（收益率）稍微上了点，甜辣粉（TLF，临时流动性便利）的刺激也就是短暂的，说的很清楚，就是临时的，节后就收回去了，”上海一银行交易员称。

中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 交易员戏称其为“甜辣粉”（TLF）。

上海另一银行交易员谈到，按以往经验春节前几天的交易都会逐步萎缩，只要政策面和消息面没有突发性因素影响，现券将维持窄幅震荡。

中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价 在3.8260%/3.8217%，上日尾盘为3.83%/3.78%。