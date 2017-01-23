中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差

* 人民币早盘缩量急升，最高升逾400点

* 隔夜美元指数回调，中间价上调121点

* 临近春节流动性较差，汇价波动放大

* 客盘仍有逢低购汇心理，涨幅逐渐缩窄

路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。

他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨慎，成交缩量。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人民币掉期曲线继续上移。

“美元指数回调，加上春节前流动性不好，有人砸（美元）很容易就下去了。”一中资行交易员称，“不过今天有不少客户购汇，可能担心春节后人民币再贬。”

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.8499元,上日收报6.8752元，夜盘终报6.882元。今日人民币兑美元中间价 报6.8572元，上日为6.8693元。人民币兑美元即期成交额 为70.17亿美元，上日半日为91.15亿美元。

北京时间12:01，境内美元/人民币一周期掉期 报117点，一个月期 报225点，一年期 报1,070点，较上周五分别涨17.00%、涨21.62%和涨16.30%。

全球汇市方面，亚洲市场周一美元下滑，欧元触及逾一个月来最高水平，因投资者在美元近期上涨后锁定获利，他们等待着美国总统特朗普提出他先前承诺的刺激计划的细节。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.099元, 上日尾盘为7.1325元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8188元, 与在岸即期价差倒挂311点，上一交易日尾盘报6.8408元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8455，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3547、6.0249和8.5026。