中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币早盘缩量急升，最高升逾400点
* 隔夜美元指数回调，中间价上调121点
* 临近春节流动性较差，汇价波动放大
* 客盘仍有逢低购汇心理，涨幅逐渐缩窄
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨慎，成交缩量。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人民币掉期曲线继续上移。
“美元指数回调，加上春节前流动性不好，有人砸（美元）很容易就下去了。”一中资行交易员称，“不过今天有不少客户购汇，可能担心春节后人民币再贬。”
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.8499元,上日收报6.8752元，夜盘终报6.882元。今日人民币兑美元中间价 报6.8572元，上日为6.8693元。人民币兑美元即期成交额 为70.17亿美元，上日半日为91.15亿美元。
北京时间12:01，境内美元/人民币一周期掉期 报117点，一个月期 报225点，一年期 报1,070点，较上周五分别涨17.00%、涨21.62%和涨16.30%。
全球汇市方面，亚洲市场周一美元下滑，欧元触及逾一个月来最高水平，因投资者在美元近期上涨后锁定获利，他们等待着美国总统特朗普提出他先前承诺的刺激计划的细节。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.099元, 上日尾盘为7.1325元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8188元, 与在岸即期价差倒挂311点，上一交易日尾盘报6.8408元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8455，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3547、6.0249和8.5026。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。