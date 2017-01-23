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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 12:28 BJT

日本债市：日债价格上涨，日股在特朗普就职后下跌而避险公债买需增加

“日本公债寻获买单，因特朗普重申其贸易保护主义立场、而未提及任何财政刺激政策
细节，从而令外界对经济增长和通胀的预期下降，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留
克俊说道。
    
    “有关美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)并重谈北美自由贸易协定(NAFTA)的言论也
导致(投资者)避险。”
    
    日经指数 下跌逾1%，指标公债收益率从近三周高位回落，此前特朗普在周五宣
誓就职时的民粹主义论调，引发了对财政刺激政策可能推迟实施的担忧。
        
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.240%     +0.0   -0.240%
    五年期公债        -0.130%     +0.0   -0.130%
    10年期公债        0.050%     -1.0    0.060%
    20年期公债        0.615%     -1.5    0.630%
    30年期公债        0.780%     -1.5    0.795%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.26    +0.08    150.18
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 高琦/王琛；审校 王颖)
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