背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

路透台北1月23日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2014年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2014.08 统一中控 5.0 3.50 3 5.0 3.90 5 2014.07 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3 Golden Developments Holdings 2014.01 统一中控 10.0 3.60 3 2013年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2013.05 东元电机 3.0 3.00 3 2013.05 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行) 2016年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2016.12 HITACHI CAPITAL (UK) 3.00 4.67 3 2016.09 中美洲经济整合银行(CABEI) 7.00 3.95 3 10.00 4.20 5 2016.08 摩根士丹利 3.50 4.10 5 2016.08 高盛 5.00 4.02 3 2016.07 法国东方汇理银行 26.75 4.00 3 2016.06 摩根士丹利 3.05 4.40 3 2016.06 高盛 13.55 4.52 3 2016.06 第一海湾银行 5.16 4.55 3 2016.04 法国东方汇理银行 3.24 5.15 5 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.12 韩国产业银行 13.0 4.20 3 2015.09 法国东方汇理银行 8.0 4.20 5 2015.08 法国兴业银行 1.1 4.31 5 2015.08 韩国产业银行 12.0 4.10 3 2015.08 花旗集团 5.3 4.27 5 2015.08 德意志银行新加坡分行 3.0 4.50 5 2015.08 高盛 5.2 4.30 3 2015.08 麦格理集团 2.7 4.00 3 1.0 4.12 5 2015.08 马来亚银行 3.23 4.10 3 2015.07 韩国进出口银行 10.0 4.10 3 2015.07 法国兴业银行 2.0 4.00 5 2015.07 法国东方汇理银行 7.0 4.20 5 2015.07 摩根士丹利 4.8 4.40 5 0.8 4.10 3 2015.07 法国兴业银行 2.6 4.10 5 2015.07 FONTERRA 8.0 4.50 10 2015.07 摩根士丹利 5.0 4.02 5 2015.07 德意志银行新加坡分行 7.8 4.05 5 2015.07 法国兴业银行 5.8 3.82 5 2015.06 中国银行台北分行 15.0 3.95 5 5.0 4.05 7 5.0 4.15 10 5.0 4.40 15 2015.06 法国东方汇理银行 9.60 4.00 5 2015.06 德意志银行新加坡分行 4.30 4.00 5 2015.05 德意志银行新加坡分行 16.50 4.30 5 2015.04 法国兴业银行 3.00 4.70 5 2015.04 Nomura International 6.75 5.00 5 Funding 2015.04 法国东方汇理银行 2.45 4.80 3 2015.04 法国兴业银行 1.00 4.50 3 2015.04 德意志银行新加坡分行 8.00 4.80 4 2015.04 First Gulf Bank 4.00 5.00 3 2015.03 元大银行 2.65 4.55 2 2015.03 Intesa Sanpaolo Bank 4.25 5.25 3 2015.03 中美洲经济整合银行 8.0 4.75 3 2015.03 摩根士丹利 2.0 4.34 5 2015.03 元大银行 2.5 4.60 3 2015.03 友利银行 5.0 4.50 3 2015.03 高盛 9.4 4.55 4 2015.03 韩亚金融集团 5.5 4.60 3 2015.03 麦格理集团 6.0 4.40 5 2015.03 法国兴业银行 10.0 4.03 3 2015.03 韩国进出口银行 10.0 4.40 3 2015.03 德意志银行新加坡分行 9.92 4.00 3 2015.03 高盛 5.25 0 12 2015.03 韩国进出口银行 5.0 4.20 7 2015.03 马来亚银行 4.1 4.12 5 2015.02 韩国进出口银行 3.0 4.05 5 2015.02 摩根士丹利 9.8 4.00 5 2014年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2014.12 招商银行香港分行 10.0 4.05 5 2014.12 交通银行台北分行 2.0 3.30 2 9.0 3.75 5 7.0 3.90 7 2.0 4.00 10 2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2 10.0 3.75 5 10.0 3.95 7 6.0 4.08 10 2014.11 元大宝来证券 3.6 3.50 2 6.4 3.60 3 2014.11 凯基证券 2.0 3.50 2 2014.10 中美洲开发银行(CABEI) 5.0 3.85 5 2014.09 中国工商银行新加坡分行 7.0 3.70 5 13.0 3.95 7 2014.09 中国银行台北分行 5.0 3.25 2 10.0 3.75 5 5.0 4.00 7 2014.09 中国建设银行台北分行 8.0 3.35 3 6.0 3.75 5 6.0 4.00 7 2014.08 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3 3.0 3.80 5 2014.06 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3 5.0 3.85 5 5.0 4.15 7 2014.01 韩国进出口银行 5.0 4.50 10 2013年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3 2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2 10.0 3.25 3 2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3 4.0 3.70 5 2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3 2.5 3.60 5 2013.06 德意志银行 10.0 2.45 3 1.0 2.65 5 (附带选择权) 2013.05 彰化银行 10.0 2.90 3 2013.03 中国信托银行 10.0 2.90 3 注: *表新增 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)