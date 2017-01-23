主要国家经济指标预测--1月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.4 53.5 服务业PMI 53.2 52.9 综合PMI 53.3 53.4 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 55.4 55.6 服务业PMI 54.5 54.3 综合PMI 55.2 55.2 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.8 54.9 服务业PMI 53.9 53.7 综合PMI 54.5 54.4 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 70.0 122.10 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 135.25 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 552 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差2,700 顺差1,525 出口(较上年同期) +1.2% -0.4% 进口(较上年同期) -0.8% -8.8% 1月24-31日 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.2% +0.5% 2100 韩国消费者信心指数 1月 93.3 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖/王洋；审校 王兴亚)