国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压

今日盘中稍早原油期货上涨，受石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国减产的支撑。

各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，OPEC与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。

“油价目前在区间内交投，”券商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

“中期来说，油价很难突破区间。油价升得愈高，页岩油钻探业者就愈得以期货来避险。”

路透商品及能源技术分析师王涛指出，技术面来看，鉴于布兰特原油已清除了55.43美元左右的阻力，因此可能上看56.55美元。(完)