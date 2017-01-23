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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 13:26 BJT

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压

0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。

今日盘中稍早原油期货上涨，受石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国减产的支撑。

产油国减产加上美元疲软，抑制了油市进一步下跌。

各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，OPEC与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。

各国能源部长表示，按计划减少180万桶/日，实际做到了减产约150万桶/日。

“油价目前在区间内交投，”券商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

“中期来说，油价很难突破区间。油价升得愈高，页岩油钻探业者就愈得以期货来避险。”

路透商品及能源技术分析师王涛指出，技术面来看，鉴于布兰特原油已清除了55.43美元左右的阻力，因此可能上看56.55美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/张若琪 审校 王兴亚)
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