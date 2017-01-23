台湾股市：收涨近1%创逾一年半新高，因特朗普无意外谈话

路透台北1月23日 - 台湾股市周一收涨近1%，并创逾一年半新高。分析师指出，因美国新任总统特朗普上 周五在就职演说中无意外谈话，股市偏多看待，台股今天开高收高，表现优于其他亚股，料大盘有望挑战高点 。 台湾加权股价指数 收涨0.99%，至9,424.05点，创逾一年半新高，此前收盘新高为2015年6月26日 的9,426.57点；今日成交初值 为732.71亿台币，上交易日修正后为727.33亿。 特朗普周五的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言 将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将 是美国优先。” 〞指数创新高的机率非常高，只是早晚的问题。〞日盛投顾分析师钟国忠说。 他表示，大盘经上周盘整后，今天指数虽未再创新高，但距离前波高点只差三点；因明天台股即要封关， 春节长假效应，短线难免有获利回吐卖压出笼。 惟钟国忠说，就技术面观察，农历春节后若无重大特殊因素干扰，大盘有望创新高，并进一步挑战9,500 点大关，且从近日电子股表现来看，电子股有望扮演主流股角色，而原物料中的造纸、纺织等传产类股亦将扮 演攻击角色。 兆丰投顾一不愿具名分析师指出，台股今天表现超出预期，主要是国际情势与原预估的差不多，加上美股 走涨，带动时值仍处于淡季的电子股逐渐偏走涨；另大型权值股--台积电 今天表现也不弱，促使大 盘收中红，后续观察重点在外资买超效应是否持续及国际市场变化。 操作策略方面，分析师称，投资人可适度抱股过年，选股上则应选择具有成长性的个股、中小型电子股及 面板族群。 分析师预估，明天台股指数区间暂看9,380-9,450点。 本地时间14:16，亚洲主要股市除香港股市 小跌外；其余普遍走涨，MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ0000 PUS>涨0.37%。(完)