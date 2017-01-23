澳洲股市：收在一个月低位，物流企业Brambles下调财测拖累大盘

S&P/ASX 200指数 收跌0.8%，或43.75点，报5,611.0点。该指标指数周五收低0.7%。

Brambles最多跌17.6%，占指数跌幅的四分之一。该股录得近九年来最大盘中百分比跌幅。

该公司预计，截至2017年6月30日当年的按固定汇率计算的营收和基本获利增幅，将低于当前的预估区间。