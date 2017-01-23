澳洲股市：收在一个月低位，物流企业Brambles下调财测拖累大盘

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透1月23日 - 澳洲股市周一收在一个月低位，工业类股构成最大拖累，此前物流企业Brambles Ltd 下调了年度获利预估。
S&P/ASX 200指数 收跌0.8%，或43.75点，报5,611.0点。该指标指数周五收低0.7%。
Brambles最多跌17.6%，占指数跌幅的四分之一。该股录得近九年来最大盘中百分比跌幅。
该公司预计，截至2017年6月30日当年的按固定汇率计算的营收和基本获利增幅，将低于当前的预估区间。
金融类股 是澳洲股市的第二大拖累，四大银行跌幅在0.1%至0.4%不等。
医疗保健类股也下滑。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。