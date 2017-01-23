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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国12月乙醇进出口分项数据一览

路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                         124,823       -31.03        431.45          890,140        29.59
   原产地
   美国                      114,899        -6.93        423.68          853,272        184.8
   韩国                        9,811   408,679.62        488.17            9,814        12.81
   南非                          108            -      2,914.52            3,812       462.26
   德国                            4       -49.12     11,588.75               39        31.05
   巴基斯坦                        1            -        10,293           14,458       -92.38
   荷兰                            0       -99.14             0                3       -43.12
   巴西                            0         -100             0            4,885       -97.09
   西班牙                          0       -92.44             0                6       -25.19
   日本                            0       -93.63             0               28       -50.58
   法国                            0       -84.42             0               27     3,130.27
   英国                            0       -99.31             0               26         8.93
   中华人民共和国                  0            -             0                2       -24.87
   巴拉圭                          -            -             -               14            -
   澳门                            -            -             -                8            -
   意大利                          -            -             -                2            -
   越南                            -         -100             -            3,744       -81.61


  出口:                                                               
乙醇                           6,192       140.22        657.18           33,547        32.85
   目的地
   朝鲜                        2,541        58.74         484.6           13,473        36.37
   菲律宾                      2,064            -         904.8           10,286        67.75
   日本                        1,450       591.13        563.19            4,130        42.33
   澳门                           74         1.25        722.77              760         1.89
   印度                           56            -      1,476.34              649        -33.3
   香港                            4       -75.49      2,176.75              103         5.44
   泰国                            3            -      2,965.67                3            -
   苏丹                            -            -             -              129            -
   美国                            -         -100             -               79      357,800
   萨摩亚                          -            -             -               19            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -              128       -72.29
   乍得                            -            -             -                1       -16.49
   韩国                            -         -100             -            1,455       670.18
   印度尼西亚                      -            -             -                7        22.08
   台湾                            -         -100             -            2,298       -39.31
   越南                            -            -             -               26        58.59


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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