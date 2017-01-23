表格: 中国12月乙醇进出口分项数据一览

路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 124,823 -31.03 431.45 890,140 29.59 原产地 美国 114,899 -6.93 423.68 853,272 184.8 韩国 9,811 408,679.62 488.17 9,814 12.81 南非 108 - 2,914.52 3,812 462.26 德国 4 -49.12 11,588.75 39 31.05 巴基斯坦 1 - 10,293 14,458 -92.38 荷兰 0 -99.14 0 3 -43.12 巴西 0 -100 0 4,885 -97.09 西班牙 0 -92.44 0 6 -25.19 日本 0 -93.63 0 28 -50.58 法国 0 -84.42 0 27 3,130.27 英国 0 -99.31 0 26 8.93 中华人民共和国 0 - 0 2 -24.87 巴拉圭 - - - 14 - 澳门 - - - 8 - 意大利 - - - 2 - 越南 - -100 - 3,744 -81.61 出口: 乙醇 6,192 140.22 657.18 33,547 32.85 目的地 朝鲜 2,541 58.74 484.6 13,473 36.37 菲律宾 2,064 - 904.8 10,286 67.75 日本 1,450 591.13 563.19 4,130 42.33 澳门 74 1.25 722.77 760 1.89 印度 56 - 1,476.34 649 -33.3 香港 4 -75.49 2,176.75 103 5.44 泰国 3 - 2,965.67 3 - 苏丹 - - - 129 - 美国 - -100 - 79 357,800 萨摩亚 - - - 19 - 巴布亚新几内亚 - - - 128 -72.29 乍得 - - - 1 -16.49 韩国 - -100 - 1,455 670.18 印度尼西亚 - - - 7 22.08 台湾 - -100 - 2,298 -39.31 越南 - - - 26 58.59 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.