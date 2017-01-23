美国与加拿大经济指标预测--1月24日-1月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 552 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8 1月25日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 382.2 抵押贷款再融资指数 -- 1,263.2 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.4% (较上年同期) -- +6.2% 1月26日(四) 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差653.0 趸售(批发)库存(较前月) -- +1.0% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月21日当周 24.7 23.4 四周均值(万人) -- 24.675 续请失业金人数(万人) 1月14日当周 204.0 204.6 1330 美国全国活动指数 12月 -- 负0.27 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.1 服务业PMI 54.4 53.9 1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.5% 持平 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 58.8 59.2 新屋销售(较前月) -1.0% +5.2% 1月27日(五) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 121.0 建筑许可(较前月) -- -0.2% 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 12月 +2.7% -4.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.5% +0.6% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -6.5% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.5% +0.9% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +2.2% +3.5% 最终销售 +2.3% +3.0% 消费者支出 -- +3.0% GDP平减指数 +2.1% +1.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.1% +1.5% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月终值 98.1 98.1 现况指数 112.5 112.5 预期指数 88.9 88.9 1月30日当周 1月30日(一) 1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.1% 个人所得(较前月) +0.4% 持平 经调整后的个人支出(较前月) +0.4% +0.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 1400 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.1% 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 12月 +0.6% -2.5% 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 -- 正15.5 1月31日(二) 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 -- -0.3% 1330 加拿大工业产品价格(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 原材料价格(较前月) -- -2.0% (较上年同期) -- +4.1% 1330 美国薪资(较前季) 第四季 -- +0.5% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1400 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月)11月 -- +0.6% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1% 房价指数(较上年同期) +5.0% +5.1% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 54.8 54.6 1500 美国消费者信心指数 1月 112.5 113.7 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 李爽)