《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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* 美元/日圆大跌1.19%，欧元/美元涨0.47%，澳元/美元涨0.2%，新西兰元/美元上扬0.63%
* 英镑/美元涨0.56%，美元/坡元跌0.53%，美元/人民币跌0.52%，美元/离岸人民币跌0.31%
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
* 特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
* 英国首相特雷莎梅承诺与特朗普举行坦诚对话
(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。