版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 14:40 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率

0625GMT -

* 美元/日圆大跌1.19%，欧元/美元涨0.47%，澳元/美元涨0.2%，新西兰元/美元上扬0.63%

* 英镑/美元涨0.56%，美元/坡元跌0.53%，美元/人民币跌0.52%，美元/离岸人民币跌0.31%

* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%

* 特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA

* 英国首相特雷莎梅承诺与特朗普举行坦诚对话

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐