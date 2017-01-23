新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.00 印度卢比 68.09 68.18 +0.14 -0.24 67.92 马币 4.4390 4.4430 +0.09 +1.03 4.4845 人民币 6.8550 6.8820 +0.39 +1.34 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/王兴亚/侯雪苹；审校 于春红)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。