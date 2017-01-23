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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 15:07 BJT

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.30    114.65   +1.19   +3.33    117.07
    坡元            1.4182    1.4250   +0.48   +2.17    1.4490
    台币          31.417    31.533   +0.37   +2.74    32.279
    韩元           1164.72   1169.20   +0.38   +3.69   1207.70
    泰铢             35.28     35.41   +0.37   +1.47     35.80
    菲律宾披索       49.82     49.92   +0.21   -0.19     49.72
    印尼卢比      13355.00  13405.00   +0.37   +0.86  13470.00
    印度卢比       68.09     68.18   +0.14   -0.24     67.92
    马币            4.4390    4.4430   +0.09   +1.03    4.4845
    人民币          6.8550    6.8820   +0.39   +1.34    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/王兴亚/侯雪苹；审校 于春红)
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