全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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美元指数 下跌0.5%至100.230。
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
华侨银行分析师Barnabas Gan表示，由于特朗普的政策方向不明朗，市场的走势表明避险情绪重燃。
他还表示，特朗普上任后的前100天，市场可能维持波动态势。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示投资者目前看多金价。数据显示在截至1月17日的一周，投机客连续第二周增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多头仓位。
美银美林上周表示，截至上周三的一周里，贵金属投资基金获得了五个月来最大的资金流入。
上周五SPDR Gold Trust 黄金持仓量较周四增长0.2%至809.15吨。
费城联邦储备银行总裁哈克上周五预计，如果劳工市场进一步改善且通胀率向2%的目标迈进，则今年美联储将加息三次。
现货铂金 上涨0.3%至每盎司978.95美元。现货钯金 上涨0.6%至每盎司790.2美元，前一日曾触及2015年5月来最高792.90美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/王洋; 审校 李春喜/高琦)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。