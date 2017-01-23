全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌

美元指数 下跌0.5%至100.230。

特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”

华侨银行分析师Barnabas Gan表示，由于特朗普的政策方向不明朗，市场的走势表明避险情绪重燃。

他还表示，特朗普上任后的前100天，市场可能维持波动态势。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示投资者目前看多金价。数据显示在截至1月17日的一周，投机客连续第二周增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多头仓位。

美银美林上周表示，截至上周三的一周里，贵金属投资基金获得了五个月来最大的资金流入。

上周五SPDR Gold Trust 黄金持仓量较周四增长0.2%至809.15吨。

费城联邦储备银行总裁哈克上周五预计，如果劳工市场进一步改善且通胀率向2%的目标迈进，则今年美联储将加息三次。

现货铂金 上涨0.3%至每盎司978.95美元。现货钯金 上涨0.6%至每盎司790.2美元，前一日曾触及2015年5月来最高792.90美元。(完)

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