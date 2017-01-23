台湾债市：指标五年券106/2殖利率收盘小跌，封关日在即成交稀疏

* 指标五年券106/2殖利率小跌，成交清淡 * 部分交易商提前封关，成交代表性不足 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.80-0.85%。 路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2 殖利率周一收盘小跌，惟成交清淡。虽然明日 是农历年前债市最后一天交易，只不过已有不少交易商提前封关，今日成交稀疏，代表性不足。 交易员表示，虽然上周五美债殖利率收盘上升，不过今日的东京盘美债殖利率小幅下跌，台湾今日银行间 利率交换(IRS)市场中五年期利率也下跌1-2基点。台湾五年公债交投相对清淡，预料要到年后开红盘，交投意 愿才会活络一些。 〞到上周五为止，不论空或多部位大致都调整结束了。因为本周开始要交易都不容易，〞一位本地商银交 易员说。 他们也表示，虽然美国新总统特朗普(川普)就职后，种种可能推出的政策方向料拉升通膨和经济成长，只 不过，特朗普的政策要完全推行也不算简单，许多仍待国会通过的法案，还需经过折冲，完全落实的可能性不 算太高。因此债市对此变数算是〞且看且走。〞 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投 资人担心财政刺激措施可能会被押后。 指标10年期公债 收益率2.47%，稍早触及1月3 日来最高的2.51%，从周二触及的低位2.31%反弹。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 台湾金融市场包括股市和债市将在1月24日(下周二)正式封关，至于2月2日则是新春开红盘首日交易。 交易员预估，明日106/2期公债发行前交易殖利率暂看1.80-1.85%，交投料仍清淡。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -0.65 0.8300 0.8250-0.8300% 2.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 没有成 交 5 105/13 没有成 交 2 106/1 没有成 交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)