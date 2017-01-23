中国资管：上周27款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增长23%

路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。

从期限上看，27款新发行的产品中，有24款公布了期限。其中，12个月期产品平均最高预期收益率为6.90%，环比上升0.31个百分点；24个月期产品7款，平均最高预期收益率为 6.94%，环比回落0.25个百分点。

上周募集规模最大的产品是方正信托发行的“方正信托-天津物产流动资金贷款集合资金信托计划”这是一款工商企业类产品，募集规模为15亿元。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行4款，房地产领域产品发行6款，工商企业领域产品发行11款，其他领域产品发行3款，金融领域发行3款。

从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行13款，权益运用类产品发行8款，组合运用类产品发行3款，股权运用类产品发行1款，其他运用类产品发行2款。