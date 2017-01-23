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债券 | 2017年 1月 23日 星期一 15:34 BJT

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调

路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。

德国指标10年期公债收益率 跌3个基点，至0.33%，脱离上周五触及的一个月高位0.36%。德国公债期货 开高近50个跳动点。欧元区其他公债收益率跌2-3个基点不等。

特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。 (完)

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