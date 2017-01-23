欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
两项业务利润率均改善，因飞利浦照明削减了采购成本。经调整后集团利润率从7.8%上升至9.7%。
该公司在声明中称，预计今年利润率将再增长1%，预期营收将恢复至净增长，因LED和专业照明产品等其他业务的改善，开始超过灯具营收下滑的影响。
公司执行长Eric Rondolat对记者称，预计今年下半年营收将转为正增长。(完)
(编译/审校 王洋/于春红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。