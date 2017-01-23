欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明

第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。

两项业务利润率均改善，因飞利浦照明削减了采购成本。经调整后集团利润率从7.8%上升至9.7%。

该公司在声明中称，预计今年利润率将再增长1%，预期营收将恢复至净增长，因LED和专业照明产品等其他业务的改善，开始超过灯具营收下滑的影响。

公司执行长Eric Rondolat对记者称，预计今年下半年营收将转为正增长。(完)