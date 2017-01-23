日本金融：财务省、央行和金融厅官员就全球金融市场交换看法

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透东京1月23日 - 日本财务省表示，来自财务省、央行和金融监管机构的高级官员周一会面，就全球金融市场交换看法。
美国总统特朗普上周五宣誓就职，尚不清楚金融市场将作何应对。
来自财务省、日本央行和金融厅的官员未就讨论内容发表评论。
财务省称，财务省财务官浅川雅嗣和央行负责货币政策的理事雨宫正佳出席了这次会议。
以往在类似会议之后，浅川雅嗣有时会就日圆突然升值表达担忧。
日本官员乐见日圆疲弱，因这增加出口商获利，并透过推高进口物价来抵御通缩。
但官员们经常需要淡化公开发言的措辞，避免造成日本让货币竞争性贬值的印象，因七国集团(G7)不提倡这样做。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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