中国期市：铁矿石和螺纹钢期货连跌四日，春节临近前交投淡静

路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。

中国金融市场从本周五开始休市一周。

“所有人都已离开，”新加坡的一位交易员称，并补充说实货市场活动也低迷。

“但我们看到资金从大宗商品流入股市。在中国交易大宗商品期货不仅成本高，保证金也高，而政府正在放松对股票期货的要求，”该交易员称。

中国的交易所去年提高了包括钢铁和铁矿石在内的许多大宗商品的交易保证金，此前此类大宗商品价格剧烈波动。

上海期货交易所交投最活跃的螺纹钢期货 收跌2.2%至每吨3,180元人民币(464美元)。

大连商品交易所铁矿石期货 跌3.1%至每吨607.50元。大商所铁矿石期货已从上周触及的三年高点下滑近9%。(完)

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