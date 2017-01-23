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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月23日

1月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:12时，1港元=0.88291人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为24%，高于上交易日收盘的23.65%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.53      4.73      1.08
 建设银行                                          5.58      5.80      1.09
 中国银行                                          3.51      3.52      1.13
 农业银行                                          3.17      3.24      1.11
 招商银行                                         18.50     19.00      1.10
 中信银行                                          6.92      5.14      1.52
 交通银行                                          5.93      5.71      1.18
 民生银行                                          9.22      8.35      1.25
 中国人寿                                         25.76     21.30      1.37
 中国平安                                         36.20     40.30      1.02
 中国太保                                         28.88     27.45      1.19
 中信证券                                         16.44     15.86      1.17
 新华人寿                                         45.88     37.75      1.38
 海通证券                                         16.56     13.98      1.34
 华能国际                                          7.24      5.09      1.61
 大唐发电                                          3.83      2.02      2.15
 华电国际                                          5.05      3.36      1.70
 中煤能源                                          5.89      3.87      1.72
 中国神华                                         17.13     15.88      1.22
 中国石油                                          8.52      6.08      1.59
 兖州煤业                                         10.83      5.58      2.20
 中国石化                                          5.87      6.10      1.09
 上海石化                                          6.74      4.57      1.67
 中海油服                                         12.68      7.57      1.90
 仪征化纤                                          3.87      1.47      2.98
 中国铝业                                          4.89      3.59      1.54
 江西铜业                                         18.25     12.24      1.69
 洛阳钼业                                          4.02      2.20      2.07
 紫金矿业                                          3.51      2.69      1.48
 马钢股份                                          3.12      2.71      1.30
 鞍钢股份                                          5.83      5.50      1.20
 重庆钢铁                                          2.52      2.00      1.43
 海螺水泥                                         19.19     24.90      0.87
 洛阳玻璃                                         25.61      5.30      5.47
 京城机电                                         10.07      3.39      3.36
 中联重科                                          4.57      3.85      1.34
 金隅股份                                          4.35      2.95      1.67
 中国国航                                          7.61      5.50      1.57
 东方航空                                          6.89      3.96      1.97
 南方航空                                          7.37      4.46      1.87
 中国远洋                                          5.47      2.86      2.17
 中海集运                                          4.03      1.63      2.80
 中集集团                                         15.97     11.70      1.55
 中海发展                                          7.14      4.33      1.87
 宁沪高速                                          8.84     10.06      1.00
 深高速                                            8.52      7.09      1.36
 成渝高速                                          4.99      2.99      1.89
 皖通高速                                         13.71      5.96      2.61
 广深铁路                                          5.45      5.00      1.23
 中国南车                                          9.97      7.61      1.48
 中国交建                                         16.03      9.41      1.93
 中国铁建                                         12.15     10.42      1.32
 中国中铁                                          8.86      6.61      1.52
 长城汽车                                         11.43      8.32      1.56
 比亚迪                                           48.86     42.50      1.30
 广汽集团                                         23.61     10.56      2.53
 青岛啤酒                                         30.67     29.80      1.17
 白云山                                           24.14     19.34      1.41
 新华制药                                         12.60      5.61      2.54
 海信科龙                                         10.82      7.16      1.71
 南京熊猫                                         15.31      7.70      2.25
 晨鸣纸业                                         11.50      8.40      1.55
 上海医药                                         21.50     20.50      1.19
 中兴通讯                                         14.99     12.20      1.39
 东方电气                                         10.79      7.70      1.59
 潍柴动力                                         10.95     13.48      0.92
 东北电气                                          7.61      2.63      3.28
 广船国际                                         32.30     14.96      2.45
 昆明机床                                          7.72      2.61      3.35
 一拖股份                                         13.23      4.61      3.25
 北辰实业                                          4.23      2.43      1.97
 创业环保                                          8.14      4.10      2.25
 中国中冶                                          5.09      2.80      2.06
 金风科技                                         16.52     13.06      1.43
 丽珠                                             57.76     45.20      1.45
 万科                                             20.74     19.58      1.20
 郑煤机                                            7.97      4.40      2.05
 大连港                                            2.80      1.38      2.30
 山东墨龙                                          9.58      2.83      3.83
 浙江世宝                                         36.63      9.41      4.41
 复星医药                                         24.80     25.70      1.09
 光大银行                                          3.99      3.76      1.20
 东江环保                                         17.76     13.14      1.53
 上海电气                                          8.42      3.64      2.62
 广发证券                                         17.32     16.62      1.18
 华泰证券                                         18.40     15.08      1.38
 东方证券                                         15.26      7.60      2.27
 光大证券                                         16.00     12.68      1.43
 招商证券                                         16.79     11.94      1.59
   
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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