台湾汇市：台币创逾两个半月高位，因亚币普遍上扬且外资买超台股

* 亚币普遍上扬，外资汇入买超台股令台币收高 * 台币具备避险货币特色，短线或有机会挑战31.200 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.500 路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一收升逾1角，创逾两个半月高位。交易员表示，亚币因市场 对美国新任总统川普(特朗普)就职演说失望而上扬，外资汇入并买超台股，令台币表现强势。 他们指出，由于海外无本金交割远期外汇市场(NDF)一个月期美元/台币换汇点最低来到31.300，令外资试 图在现货引领美元回落，但今日数次测试31.400关卡仍失败，因进口商也趁机买进美元。 〞外资早上想测31.400，但失败后有些回补(美元)。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易主管称，台湾汇市处在美元供需不对称的环境，包括外资、出口商，以及寿险在NDF的 避险，都让美元供给长期大于需求。且台湾外汇存底厚实，对汇价又有所控管，在外资眼中，台币已成为亚洲 新兴市场中的避险货币。 该主管表示，川普(特朗普)就职演说后，做多美元的资金开始抽离，亚洲货币因而受益，台币料将优先受 惠，短线台币兑美元有机会向31.200测试。不过因本周四是农历春节长假前的封关日，此前台币料变动不大。 一本地银行交易主管也表示，台股明日即将封关，但却因外资买超力道增强而明显收高，此对支撑台币汇 价有正面助益。 〞股市快封关了还上涨，有点意外，可能是热钱要停泊吧。〞他说。 台币兑美元今日收报31.431，前高为去年10月6日的31.403。 台湾股市周一收涨近1%，并创逾一年半新高。外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日买超共 计122.17亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略收敛， 目前一个月美元/台币远汇 报31.329/31.374，上日收在31.469。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.300-31.500。 亚币周一上涨，因美国总统特朗普就职演说令一些投资者失望，导致美元下跌。投资者原本希望特朗普说 明财政刺激计划细节。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.431 31.533 31.396-31.485 31.470 7.48 6.98 司 元太外汇经纪公 31.431 31.534 31.398-31.470 31.470 3.63 3.89 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.070/-0.060 美元/台币六个月期 -0.235/-0.205 -0.230/-0.195 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年； 审校 杨淑祯)