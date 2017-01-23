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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 16:43 BJT

台湾汇市：台币创逾两个半月高位，因亚币普遍上扬且外资买超台股

* 亚币普遍上扬，外资汇入买超台股令台币收高
    * 台币具备避险货币特色，短线或有机会挑战31.200
    * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.500

    路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一收升逾1角，创逾两个半月高位。交易员表示，亚币因市场
对美国新任总统川普(特朗普)就职演说失望而上扬，外资汇入并买超台股，令台币表现强势。
    
    他们指出，由于海外无本金交割远期外汇市场(NDF)一个月期美元/台币换汇点最低来到31.300，令外资试
图在现货引领美元回落，但今日数次测试31.400关卡仍失败，因进口商也趁机买进美元。
    
     〞外资早上想测31.400，但失败后有些回补(美元)。〞一大型公股银行交易员说。
    
    另一外商银行交易主管称，台湾汇市处在美元供需不对称的环境，包括外资、出口商，以及寿险在NDF的
避险，都让美元供给长期大于需求。且台湾外汇存底厚实，对汇价又有所控管，在外资眼中，台币已成为亚洲
新兴市场中的避险货币。
    
    该主管表示，川普(特朗普)就职演说后，做多美元的资金开始抽离，亚洲货币因而受益，台币料将优先受
惠，短线台币兑美元有机会向31.200测试。不过因本周四是农历春节长假前的封关日，此前台币料变动不大。
    
    一本地银行交易主管也表示，台股明日即将封关，但却因外资买超力道增强而明显收高，此对支撑台币汇
价有正面助益。
    
     〞股市快封关了还上涨，有点意外，可能是热钱要停泊吧。〞他说。
    
    台币兑美元今日收报31.431，前高为去年10月6日的31.403。
    
    台湾股市周一收涨近1%，并创逾一年半新高。外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日买超共
计122.17亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略收敛，
目前一个月美元/台币远汇 报31.329/31.374，上日收在31.469。
       
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.300-31.500。
    
    亚币周一上涨，因美国总统特朗普就职演说令一些投资者失望，导致美元下跌。投资者原本希望特朗普说
明财政刺激计划细节。        
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价  成交量   上日成交
                       报价                                   亿美元   量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公      31.431    31.533  31.396-31.485  31.470    7.48       6.98
 司                                                                   
 元太外汇经纪公      31.431    31.534  31.398-31.470  31.470    3.63       3.89
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.065/-0.055              -0.070/-0.060
 美元/台币六个月期        -0.235/-0.205              -0.230/-0.195
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年； 审校 杨淑祯)
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