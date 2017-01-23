香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高

路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。

香港财政司司长将于2月22日公布2017-18年度财政预算案，届时亦将公布2016-17年度财政情况。

安永香港及澳门地区主管合伙人陈瑞娟称，预计2016-17年度财政年度的土地收入将创历史新高，达1,040亿港元，比原来预算高370亿港元，这是由于政府于去年期望透过增加土地供应以应对住宅物业价格急速上升，以及内地物业发展商积极参与竞投政府住宅用地招标，带动价量齐 升。

安永又预计，2016-17年度的印花税收入达600亿港元，较原先预计多出100亿港元，因首半年物业市场交投畅旺，大致抵销近期将印花税划一为15%以冷却过热的住宅物业市场导致交投略为减少的影响。

由于财政盈余超出预期，安永估计，香港截至今年3月底止的财政储备将达9,179亿港元，相当于2016年预计本地生产总值（GDP）的37.7%。