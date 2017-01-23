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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 17:01 BJT

更新版 1-中国汇市：美指回调人民币大幅收升，逢低购汇致午后涨幅收窄

* 人民币大幅收升200点，盘中最高升逾400点
    * 中间价上调121点，日内美元指数继续回调
    * 临近春节流动性较差，汇价波动放大
    * 客盘仍有逢低购汇心理，午后涨幅缩窄

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，
中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大
量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
    
    他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨
慎，成交量不大，市场亦能自发稳定。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人
民币掉期曲线继续上移。
    
    “马上要过年了，应该不会有太多事情出来，估计汇价就围绕G7实际隐含汇率小幅波动。”一中资行交易
员称，“最近美元指数在跌，美元/人民币的中枢可能也会下移。”
    
    另有中资行交易员表示，春节前市场流动性不好，波动较大。午后客户购汇稍多，可能担忧春节后汇价变
动，先行逢低购汇。

    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

    全球汇市方面，亚洲市场周一美元下滑，欧元触及逾一个月来最高水平，因投资者在美元近期上涨后锁定
获利，他们等待着美国总统特朗普提出他先前承诺的刺激计划的细节。 
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：  
        
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.8552        6.8752      0.29%
               FXS>                              
   中间价               6.8572        6.8693      0.18%
 成交额<CNYSPTVOL=C  152.31亿美元  178.11亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      257        日低6.8592   日高6.83
                                                    35
   今年以来升贬幅度                                 1.38%
 2005年汇改以来升贬                                20.73%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1110                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.828         6.8408             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.102         7.1325             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8575；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3639、6.0484和8.5
248。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）    

 (发稿 孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)
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