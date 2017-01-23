更新版 1-中国汇市：美指回调人民币大幅收升，逢低购汇致午后涨幅收窄

* 人民币大幅收升200点，盘中最高升逾400点 * 中间价上调121点，日内美元指数继续回调 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘仍有逢低购汇心理，午后涨幅缩窄 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元， 中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大 量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。 他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨 慎，成交量不大，市场亦能自发稳定。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人 民币掉期曲线继续上移。 “马上要过年了，应该不会有太多事情出来，估计汇价就围绕G7实际隐含汇率小幅波动。”一中资行交易 员称，“最近美元指数在跌，美元/人民币的中枢可能也会下移。” 另有中资行交易员表示，春节前市场流动性不好，波动较大。午后客户购汇稍多，可能担忧春节后汇价变 动，先行逢低购汇。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市方面，亚洲市场周一美元下滑，欧元触及逾一个月来最高水平，因投资者在美元近期上涨后锁定 获利，他们等待着美国总统特朗普提出他先前承诺的刺激计划的细节。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8552 6.8752 0.29% FXS> 中间价 6.8572 6.8693 0.18% 成交额<CNYSPTVOL=C 152.31亿美元 178.11亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 257 日低6.8592 日高6.83 35 今年以来升贬幅度 1.38% 2005年汇改以来升贬 20.73% 幅度 一年期美元/人民币 1110 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.828 6.8408 一年期NDF<CNY1YNDF 7.102 7.1325 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8575；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3639、6.0484和8.5 248。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)