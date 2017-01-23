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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 16:42 BJT

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬

“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。

0815 GMT，伦敦期铜 上涨1%至每吨5,810美元，延续上个交易日的涨势。

上海主力期铜 上涨0.93%，报每吨46,850元人民币。

美元在亚洲时段走软，也支撑了铜价。

与此同时，农历新年假期将在1月27日来到，本月的需求也受到遏制。中国工厂通常在春节假期关闭两到三周。

铝价格走坚，因如果美国大搞基础设施建设，预计铝需求增加。

上海期铝 最高涨3%，触及每吨13,775元人民币。伦敦期铝 上涨0.6%，报每吨1,856美元。（完）

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(编译 李春喜/高琦 审校 蔡美珍/艾茂林)
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