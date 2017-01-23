金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0815 GMT，伦敦期铜 上涨1%至每吨5,810美元，延续上个交易日的涨势。
上海主力期铜 上涨0.93%，报每吨46,850元人民币。
美元在亚洲时段走软，也支撑了铜价。
与此同时，农历新年假期将在1月27日来到，本月的需求也受到遏制。中国工厂通常在春节假期关闭两到三周。
铝价格走坚，因如果美国大搞基础设施建设，预计铝需求增加。
上海期铝 最高涨3%，触及每吨13,775元人民币。伦敦期铝 上涨0.6%，报每吨1,856美元。（完）
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(编译 李春喜/高琦 审校 蔡美珍/艾茂林)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。