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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 16:40 BJT

《汇市简讯》美元/日圆重陷云区，上破费波纳奇回档位未果

0827GMT -

* 美元/日圆再度陷入日线图云区之中

* 日线图云图目前处在109.93-114.24

* 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位

* 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构

* 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空

* 云图图表链接 reut.rs/2jHZwOE (完)

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(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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