台湾货币市场：1月24日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月24日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单2,070亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --中国输出入银行发行40亿台币金融债券。 --财政部发行〞财106-3期〞国库券,金额为300亿台币,期限91天期。 --DBS Bank Ltd 发行30年期金融债,金额7,500万美元。 --Lloyds Bank PLC发行30年期金融债,金额2.6亿美元。 --法商东方汇理银行发行15年期美元计价金融债,金额共4.42亿美元。 --台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债,金额2亿美元。 --台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债,金额2亿美元。 --BBVA Global Markets B.V.发行30年期债券,金额0.65亿美元。 --The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.发行30年期债券,金额3.03亿美元。 --Kommunalbanken AS发行30年期债,金额3亿美元。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素: --央行存单到期 共1兆(万亿)4,770.10亿台币,分别为: 01/25 1,234.50亿台币 01/26 1,738.50亿台币 01/27 2,333.50亿台币 01/30 8.00亿台币 01/31 4,050.80亿台币 02/01 2,086.50亿台币 02/02 1,527.80亿台币 02/03 1,790.50亿台币 注*表更新。 --公债付息共30亿台币。 1/28 99甲2期7息 13.50亿台币 1/28 102甲3期4息 10.50亿台币 1/29 103甲3期3息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素: --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ;审校 高洁如)