台湾债市：绿色债券草案本月送审，最快7、8月挂牌交易--柜买中心

路透台北1月24日 - 台湾柜台买卖中心周二表示，将于本月完成绿色债券买卖制度的规划并呈报主管机关审查，预计第二季可公告相关规章与完成电脑系统建置，最快可在7、8月见到绿色债券挂牌交易。

绿色债券在全球发行蔚为趋势，2016年绿色债券发行量增长120%至934亿美元。评级机构穆迪日前称，2017年全球绿色债券发行量可能超过2,000亿美元。 台湾政府为发展绿能科技，也促请柜买中心研究相关草案内容。

〞发展绿能是企业社会责任的一环，但发行绿色债券成本会增加，因此对他们总要有鼓励与诱因。〞柜买中心发言人黄炳钧对路透说。

黄炳钧指出，目前绿色债券草案内容已大致规划完成，原理比照国外作法，发债程序都一样，只是多了绿色债券识别标章的申请。

柜买中心官员称，要贴上绿色债券识别标章的条件，一是发债募集的资金要用于绿色投资，用途也分为直接与间接，例如电力公司要投资风力电厂，属于直接投资。至于间接则是银行可发债募款，并放贷给从事绿色能源的企业使用。

第二则是绿色投资的认定，官员表示，通常是透过专业组织的认定，例如像是经济部工业局、能源局以及环保署等单位，未来都有可能合作。最后，则是要由专业会计师追踪，资金是不是用在申请的事项上。

虽然发行绿色债券料让成本增加，不过黄炳钧乐观地表示，从国际发展的经验来看，不愁企业与投资人发行与投资绿色债券，因此第三季将会看到相关标的挂牌交易。