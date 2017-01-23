亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解

东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。

上海主力5月期胶 挫低605元人民币，收报每吨19,845元。

“我预计本周在中国春节假期前将有更多仓位调整。”他补充道。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月期胶 最新报每公斤209.8美分，上涨2.1美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/高琦 审校 王洋/孙茉莉)