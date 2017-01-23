版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 17:26 BJT

《全球汇市》美元指数跌至一个半月低点，因特朗普就职演说令市场不安

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0727  1.0699  +0.26  +2.04  1.0513
    美元/日圆            113.67  114.60  -0.81  -2.74  116.87
    欧元/日圆         121.94  122.63  -0.56  -0.97  123.14
    美元/瑞郎            0.9999  1.0012  -0.13  -1.76  1.0178
    英镑/美元            1.2443  1.2374  +0.56  +0.87  1.2336
    美元/加元            1.3283  1.3321  -0.29  -1.09  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8368  6.8366  +0.00  -1.95  6.9726
    澳元/美元            0.7555  0.7553  +0.03  +4.71  0.7215
    新西兰元/美元        0.7187  0.7161  +0.36  +3.54  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0731  1.0721  +0.09  +0.13  1.0717
    欧元/英镑         0.8619  0.8647  -0.32  +1.19  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5025  9.5131  -0.11  -0.81  9.5799
    美元/挪威克朗        8.3928  8.4094  -0.20  -2.83  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 李春喜/蔡美珍/于春红; 审校 高琦/孙茉莉/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐