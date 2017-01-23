中港个股：中国石化去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量轻微下降

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
据公告，中石化于2016年的油气当量产量为4.31亿桶，2015年则为4.72亿桶，主要受累于国内外原油产量明显减少，天然气产量则录得增长。
去年的原油加工量约2.355亿吨，较前一年2.365亿吨减少0.4%；其中，汽油产量增加4.4%至5,636万吨，柴油产量下跌3.9%至6,734万吨；期内境内成品油经销量升0.8%，至1.73亿吨。
化工产品方面，乙烯产量减少0.5%至1,106万吨，合成纤维产量下降3.12%至124万吨；合成树脂产量则上升0.9%，至1,520万吨。
中石化H股周一收升0.49%，6.1港元；A股亦升0.17%，报5.87元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校)
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